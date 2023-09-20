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10:45, 20 сентября 2023Бывший СССР

На Украине допустили усиление мобилизации

В Верховной Раде допустили, что Украине придется усилить мобилизацию

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Секретарь комитета Верховной Рады по обороне Роман Костенко допустил, что Украине придется усилить мобилизационные мероприятия, чтобы реагировать на количество сил и средств у российских войск. Его слова приводит издание «Страна.ua».

По его словам, данная мера необходима из-за наращивания Россией боевых ресурсов. «Нам нужно будет увеличивать мобилизацию для того, чтобы можно было адекватно реагировать», — рассказал он.

Костенко отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на 80 процентов «или даже больше» состоят из мобилизованных, которые раньше не были кадровыми военными.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о высоком уровне коррупции в военкоматах и отметил, что в скором времени часть призывников, имеющих проблемы со здоровьем, будут брать на военную службу. По его словам, понятие «ограниченно пригодный» необходимо убрать.

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    Варвара Кошечкина
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