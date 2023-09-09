На Украине начнут брать в армию ограниченно пригодных к службе

Украинский омбудсмен Лубинец предложил убрать понятие «ограниченно пригодный»

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о большом уровне коррупции в военкоматах и отметил, что в скором времени часть призывников, имеющих проблемы со здоровьем, будут брать на военную службу. По его словам, понятие «ограниченно пригодный» необходимо убрать, передает «24 канал».

Он отметил, что в настоящее время на Украине проверяют все военно-врачебной комиссии, поскольку ранее было выявлено огромное количество фактов коррупции.

«Мы зафиксировали очень много случаев, когда из-за коррупционной составляющей были выданы справки гражданам, не имеющим проблем со здоровьем, как непригодным», — заявил обмудсмен, отметив, что таким образом эти призывники оказывались в одном ряду с теми, у кого действительно имеются те или иные проблемы со здоровьем.

Лубинец считает, что понятие «ограниченно пригодный» должно быть убрано, поскольку призывники «либо пригодны к исполнению военной службы, либо непригодны». Он уточнил, что в том случае, если человек по тем или иным причинам не может выполнять боевые задачи с автоматом в руках прямо на передовой, он мог бы служить в штабе, состоять в ракетных войсках или заниматься IT. Соответствующую рекомендацию он направил в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Ранее полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Роман Костенко выразил сомнения в том, что Киев сможет достигнуть цели выйти к Азовскому морю до конца 2023 года.