Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:50, 9 сентября 2023Бывший СССР

На Украине начнут брать в армию ограниченно пригодных к службе

Украинский омбудсмен Лубинец предложил убрать понятие «ограниченно пригодный»

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о большом уровне коррупции в военкоматах и отметил, что в скором времени часть призывников, имеющих проблемы со здоровьем, будут брать на военную службу. По его словам, понятие «ограниченно пригодный» необходимо убрать, передает «24 канал».

Он отметил, что в настоящее время на Украине проверяют все военно-врачебной комиссии, поскольку ранее было выявлено огромное количество фактов коррупции.

«Мы зафиксировали очень много случаев, когда из-за коррупционной составляющей были выданы справки гражданам, не имеющим проблем со здоровьем, как непригодным», — заявил обмудсмен, отметив, что таким образом эти призывники оказывались в одном ряду с теми, у кого действительно имеются те или иные проблемы со здоровьем.

Лубинец считает, что понятие «ограниченно пригодный» должно быть убрано, поскольку призывники «либо пригодны к исполнению военной службы, либо непригодны». Он уточнил, что в том случае, если человек по тем или иным причинам не может выполнять боевые задачи с автоматом в руках прямо на передовой, он мог бы служить в штабе, состоять в ракетных войсках или заниматься IT. Соответствующую рекомендацию он направил в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Ранее полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Роман Костенко выразил сомнения в том, что Киев сможет достигнуть цели выйти к Азовскому морю до конца 2023 года.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны заявило о предотвращении теракта со стороны ВСУ в Крыму

    Соцсеть X Илона Маска подала в суд на штат Калифорнию

    Мужчина упал со скульптуры на Арбате и сломал ее

    В США предрекли сложности с выделением помощи для Украины

    Экс-премьер Великобритании стал почетным доктором Львовского университета

    В США раскрыли реакцию британских властей на уничтожение танка Challenger

    Новый министр обороны Украины заявил о потребности ВСУ в оружии

    Президент Бразилии назвал подходящую площадку для обсуждения мира на Украине

    Сунак рассказал о жестких формулировках в декларации G20

    На Украине раскрыли объем западной помощи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости