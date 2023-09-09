Полковник СБУ усомнился в достижении запланированных целей Киева

Полковник СБУ Костенко: Киев не сможет выйти к Азовскому морю до конца 2023 года

Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Роман Костенко выразил сомнения в том, что Киев сможет достигнуть цели выйти к Азовскому морю до конца 2023 года. Его слова приводит издание «Общественное Новости».

Представитель ВСУ отметил, что у украинских военных больше не выходит продвигаться вперед тем же темпами, что и ранее, отметив хорошую оборону российских сил, у которых имеется большое количество ресурсов.

«Достигнем ли мы запланированной цели — выхода к Азовскому морю в этом году? С моей точки зрения, маловероятно», — заключил Костенко.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил о сдаче в плен солдат ВСУ, недовольных невыполнимыми приказами. Офицер считает, что к этому привело плохое обучение служащих ВСУ, которые не могут выполнить приказ взять укрепленные российские линии обороны.