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19:34, 9 сентября 2023Россия

В США заявили о сдаче солдат ВСУ в плен из-за невыполнимых приказов

Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВСУ сдаются в плен из-за невыполнимых приказов

Фото: Reuters

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире своего YouTube-канала Straight Calls заявил о сдаче в плен солдат ВСУ, недовольных невыполнимыми приказами.

По словам Макгрегора, число украинских подразделений и военных, которые сдаются, растет с каждым днем. Офицер считает, что к этому привело плохое обучение служащих ВСУ, которые не могут выполнить приказ взять укрепленные российские линии обороны.

Макгрегор уверен, что на Западе не говорят правду о происходящем во время спецоперации. Он указал на то, что во время конфликта с Россией ВСУ потеряли 400 тысяч украинских военных. «Это невероятно большая цифра», — заключил он.

Ранее Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что у России есть все необходимые ресурсы для того, чтобы пойти на Киев в случае необходимости. Россия обладает резервами, которые позволят ей быстро пересечь Днепр и дойти до украинской столицы, предупредил Макгрегор.

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    Александра Лисица
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