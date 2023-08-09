Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия обладает ресурсами, чтобы пойти на Киев

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что у России есть все необходимые ресурсы для того, чтобы пойти на Киев в случае необходимости.

Россия обладает резервами, которые позволят ей быстро пересечь Днепр и дойти до украинской столицы, предупредил Макгрегор. По его словам, Вооруженные силы смогут перейти в наступление по всей линии фронта благодаря высокому уровню подготовки.

При этом российский лидер Владимир Путин не стремится к большей эскалации конфликта, подчеркнул офицер, назвав главу государства очень сдержанным человеком. Макгрегор отметил, что президент отдавал приказ идти в наступление только там, где это было необходимо, чтобы не допустить прямого столкновения с НАТО.

Ранее Макгрегор заявил, что в конфликте на Украине наступил самый опасный момент, поскольку страна находится на грани краха. Он убежден, что после наступления украинцам «легче не станет», поскольку российские войска теперь еще сильнее и мощнее благодаря продвинутому военно-промышленному комплексу и обилию ресурсов.