Американский полковник заявил о переломном моменте в конфликте на Украине

Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что Украина находится на грани краха

В конфликте на Украине наступил самый опасный момент, поскольку страна находится на грани краха, считает экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Он заявил об этом в своем блоге на YouTube.

По его мнению, ВСУ находятся в плачевном состоянии: неудачные атаки в ходе контрнаступления «выдавили из них последние соки», а обученные и оснащенные техникой и оружием НАТО подразделения «практически все уничтожены». Макгрегор убежден, что после наступления украинцам «легче не станет», поскольку российские войска теперь еще сильнее и мощнее благодаря продвинутому военно-промышленному комплексу и обилию ресурсов.

«Вопрос в том, что нам делать дальше? Что делать, когда понимаешь, что ставка, которую вы сделали на эту пешку под названием Украина, провалилась?» — задался вопросом полковник.

Ранее бывший экономист МВФ Дэвид Ву заявил, что российская армия воюет «впечатляюще», так что в ближайшие недели контрнаступление ВСУ просто «исчерпает себя».