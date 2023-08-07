На Западе заявили о скором окончании контрнаступления ВСУ

Экономист Ву: в ближайшие недели контрнаступление ВСУ просто исчерпает себя

Бывший экономист МВФ Дэвид Ву заявил, что российская армия воюет «впечатляюще». В ближайшие недели контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) просто исчерпает себя, отметил он в подкасте RT Going Underground.

«Русские сейчас воюют оружием, которого у них не было 18 месяцев назад, потому что 18 месяцев назад его не существовало. И это для меня самое впечатляющее», — заявил бывший экономист.

Он подчеркнул, что российская армия вновь произвела на него «действительно сильное впечатление». По словам Ву, бойцы учитывают прошлые ошибки и постоянно учатся. Технологическое развитие ВС России похоже на «революцию», которая происходит каждые несколько месяцев, резюмировал бывший экономист.

Ранее военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин заявил, что в случае провала операции Вооруженных сил Украины по контрнаступлению Запад не откажется от военной поддержки Киева, однако, вероятно, подтолкнет страну к тому, чтобы как можно дольше затягивать конфликт. По мнению специалиста, Запад предпримет попытку сохранить сложившийся статус-кво.

В свою очередь, журналисты из издания The New York Times заявили, что окно, которое дает Украине шанс добиться успехов в конфликте с Россией, не может быть открытым вечно. По мнению экспертов, Киев рискует лишиться поддержки Запада при провале контрнаступления Вооруженных сил страны.