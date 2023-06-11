Украине предрекли смену военной стратегии в случае провала контраступления

Полковник запаса Кошкин: в случае провала контрнаступления ВСУ будут затягивать конфликт

В случае провала операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) по контрнаступлению Запад не откажется от военной поддержки Украины, однако, вероятно, подтолкнет ее к тому, чтобы как можно дольше затягивать конфликт, заявил «Ленте.ру» военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин. По мнению специалиста, Запад предпримет попытку сохранить сложившийся статус-кво.

«Западная аналитика подсказывает, что без США и их союзников Украина будет не в состоянии вести боевые действия. Без денежной и военной помощи Запада Украине не сможет вести боевые действия вот в таком режиме», — заявил Кошкин, отвечая на вопрос о возможности Украины продолжать ведение боевых действий в случае провала контрнаступления.

В случае провала контрнаступления Запад вряд ли откажется от военной помощи Украине. Интенсивность конфликта снизится, и он станет «клеящим». Здесь можно провести следующую аналогию: когда у борца заканчиваются силы, и проигрыш неизбежен, он будет пытаться всеми силами устоять и тянуть до конца схватки как можно дальше Андрей Кошкин военный эксперт, полковник запаса

Специалист пояснил, что, по его мнению, окончание конфликта станет невыгодным для Запада сценарием. В связи с этим эксперт подчеркнул, что Запад предпримет попытку закрепить статус-кво для Украины и, вероятно, может поощрить подписание соглашений, чтобы «сохранить тот плацдарм, который они хотели бы в дальнейшем использовать против России».

«Они (Запад -- прим. «Ленты.ру») хотят, чтобы в Европе была пороховая бочка, которую можно в любой момент разжечь. Вполне возможно, что в случае провала наступления будут подписаны соглашения, но будут продолжаться провокации», — отметил полковник в отставке.

6 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ предприняли давно обещанное Киевом контрнаступление. Для этого, как уточнялось, украинские войска сосредоточили большое количество личного состава и военной техники на разных участках линии боевого соприкосновения.

9 июня президент России Владимир Путин сообщил, что использование стратегических резервов говорит о начале наступления ВСУ.

Информацию о начале наступательной операции ВСУ украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил 10 июня.