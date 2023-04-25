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06:40, 25 апреля 2023Мир

В США назвали условие для окончания помощи Украине

NYT: Украина рискует лишиться поддержки Запада при провале контрнаступления ВСУ

Фото: Unsplash

Окно, которое дает Украине шанс добиться успехов в конфликте с Россией, не может быть открытым вечно. С таким мнением выступили журналисты издания из США The New York Times.

Авторы NYT назвали условие для окончания помощи Украине и заявили, что Киев рискует лишиться поддержки Запада при провале контрнаступления Вооруженных сил страны (ВСУ).

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«Без решающей победы на фронте западная поддержка Украины может ослабнуть, а Киев может столкнуться с растущим давлением с целью вступления в серьезные переговоры о прекращении или замораживании конфликта», — допустили они.

В публикации отмечается, что после наступления ВСУ маловероятно повторное наращивание потенциала Киева. Западные страны не обладают нужными запасами техники, а внутреннее производство не удовлетворит потребности Киева до 2024 года.

Ранее издание Politico заявило, что в администрации Байдена сомневаются в успехе контрнаступления ВСУ. «Если Украина не сможет значительно выиграть на поле боя, неизбежно встанет вопрос о том, не пора ли путем переговоров прекратить боевые действия», — подчеркнул Ричард Хаас, президент Совета по международным отношениям.

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Марина Совина
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