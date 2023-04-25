Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:55, 25 апреля 2023Мир

В администрации Байдена усомнились в успехе контрнаступления ВСУ

Politico: администрация президента США Байдена усомнилась в успехе контрнаступления ВСУ
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Ряд американских чиновников в администрации президента США Джо Байдена считают, что российская армия закрепилась на Украине и контрнаступление ее вооруженных сил (ВСУ) не будет иметь успеха. Об этом в понедельник сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Журналисты уточнили, что администрация Байдена готовится к тому, что контрнаступление Украины может не оправдать ожиданий. В таком случае, по их мнению, критики внутри страны и союзники за рубежом разочаруются в Соединенных Штатах.

«Если Украина не сможет значительно выиграть на поле боя, неизбежно встанет вопрос о том, не пора ли путем переговоров прекратить боевые действия», — усомнился в успехах ВСУ Ричард Хаас, президент Совета по международным отношениям.

Издание привело данные разведки США, которая указывает, что Украина не имеет возможности вытолкнуть российские войска с позиций. В связи с этим Киев может рассмотреть возможность корректировки своих задач, так как более скромную цель, возможно, будет легче преподнести как победу, пишет издание.

Ранее бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что вряд ли контрнаступление ВСУ состоится раньше середины лета, поскольку у них нет необходимой для этого военной техники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В МИД предупредили о растущих рисках военного столкновения с США
Полковник в запасе заявил о помощи США в наведении украинских дронов
В администрации Байдена усомнились в успехе контрнаступления ВСУ
В Белоруссии оценили сопротивление ряда стран переходу мира к многополярности
Ряду россиян повысят пенсию с 1 мая
Экс-полицейский получил семь лет за фейки об армии РФ в телефонных разговорах
В Белоруссии назвали цель санкционной политики США
Раскрыта новая схема мошенничества с переводом денег в цифровые рубли
Население Индии сравняется с населением Китая до конца апреля
Украинские военнопленные попросили Зеленского поскорее обменять их
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.