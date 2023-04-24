Экс-офицер разведки США Риттер: ВСУ не смогут устроить наступление весной

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) вряд ли состоится раньше середины лета, поскольку у них нет необходимой для этого военной техники. Такое мнение высказал бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер, комментируя возможность наступления украинских войск весной в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

«Украинцы не смогут начать какое-либо наступление примерно до июля. На это намекало само украинское правительство», — отметил экс-разведчик. По мнению Риттера, конфликт закончится уже к концу лета, поскольку ВСУ «утратит способность оказывать серьезное сопротивление».

Ранее обозреватель британской газеты The Times Кэтрин Филп писала, что Киев может потерять контроль над небом уже в мае этого года из-за нехватки систем противовоздушной обороны и боеприпасов к ним.