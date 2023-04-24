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20:30, 24 апреля 2023Мир

В США усомнились в возможности ВСУ устроить наступление весной

Экс-офицер разведки США Риттер: ВСУ не смогут устроить наступление весной

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) вряд ли состоится раньше середины лета, поскольку у них нет необходимой для этого военной техники. Такое мнение высказал бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер, комментируя возможность наступления украинских войск весной в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

«Украинцы не смогут начать какое-либо наступление примерно до июля. На это намекало само украинское правительство», — отметил экс-разведчик. По мнению Риттера, конфликт закончится уже к концу лета, поскольку ВСУ «утратит способность оказывать серьезное сопротивление».

Ранее обозреватель британской газеты The Times Кэтрин Филп писала, что Киев может потерять контроль над небом уже в мае этого года из-за нехватки систем противовоздушной обороны и боеприпасов к ним.

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Виктория Кондратьева
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