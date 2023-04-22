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12:19, 22 апреля 2023Бывший СССР

Украине предрекли потерю контроля над небом

Times: Украина рискует потерять контроль над небом в мае из-за нехватки ПВО и боеприпасов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Украина может потерять контроль над небом уже в мае этого года из-за нехватки систем противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасов к ним. Возможное развитие событий предрекла обозреватель британской газеты The Times Кэтрин Филп.

В материале говорится, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с нехваткой огневой мощи для того, чтобы противостоять российскому наступлению. Газета со ссылкой на документы Пентагона подчеркивает, что Киев рискует потерять контроль над своим воздушным пространством, если Запад не ответит на его просьбу о поставках большего количество оружия.

В беседе с изданием один из украинских военнослужащих признался, что российские войска, узнав о дефиците боеприпасов у ВСУ, становятся смелее, ежедневно прибывает больше самолетов и вертолетов. По его словам, Вооруженные силы (ВС) России начинают понимать, что украинская сторона не способна оказать значительное сопротивление и остановить наступление.

Также обозреватель газеты указывает, что российские войска усовершенствовали тактику борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), поэтому их использование ВСУ стало проблематичным.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Украина потерпит поражение в вооруженном конфликте с Россией из-за политики украинского президента Владимира Зеленского. По его словам, такой исход является практически судьбой страны, поскольку украинский лидер отказывается идти на компромисс с Москвой.

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Варвара Кошечкина
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