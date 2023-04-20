Экс-разведчик Риттер: Украина не переживет конфликт с Россией из-за политики Зеленского

Украина потерпит поражение в вооруженном конфликте с Россией из-за политики украинского президента Владимира Зеленского, считает офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

По словам бывшего американского офицера, такой исход является практически судьбой страны, поскольку украинский лидер отказывается идти на компромисс, несмотря на готовность Москвы к переговорам и завершению конфликта. Он также отметил, что ситуацию усугубляет американская администрация, стремящаяся одолеть Россию. «Россия побеждает. Эта война закончена», — заявил Риттер.

Ранее экс-разведчик предрек Зеленскому гибель от рук восставших против него украинцев. По его мнению, глава страны олицетворяет крах украинского общества из-за своей политики, поэтому вероятность бунта велика.