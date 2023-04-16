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12:26, 16 апреля 2023Бывший СССР

Экс-разведчик США предрек Зеленскому гибель от рук восставших

Экс-разведчик США Риттер предрек Зеленскому гибель от рук восставших украинцев

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, скорее всего, погибнет от рук восставших жителей страны. Такую судьбу ему предрек бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Redacted.

По мнению экс-разведчика, украинский лидер едва ли может рассчитывать на изгнание и комфортную жизнь за пределами страны. «Если рассуждать реалистично, то он умрет, скорее всего, от рук украинцев, которые восстанут против него», — предположил Риттер.

Он отметил, что Зеленский олицетворяет крах украинского общества из-за своей политики, поэтому высока вероятность того, что украинцы поднимут против него бунт. При этом бывший разведчик подчеркнул, что складывающаяся ситуация «трагическая во всех отношениях».

Ранее в апреле Риттер предупредил, что Зеленский угрожает безопасности всего мира. По его словам, украинский лидер «выжил из ума», так как требует вернуть Крым «для установления порядка в международных отношениях».

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Варвара Кошечкина
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