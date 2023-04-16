Экс-разведчик США Риттер предрек Зеленскому гибель от рук восставших украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский, скорее всего, погибнет от рук восставших жителей страны. Такую судьбу ему предрек бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Redacted.

По мнению экс-разведчика, украинский лидер едва ли может рассчитывать на изгнание и комфортную жизнь за пределами страны. «Если рассуждать реалистично, то он умрет, скорее всего, от рук украинцев, которые восстанут против него», — предположил Риттер.

Он отметил, что Зеленский олицетворяет крах украинского общества из-за своей политики, поэтому высока вероятность того, что украинцы поднимут против него бунт. При этом бывший разведчик подчеркнул, что складывающаяся ситуация «трагическая во всех отношениях».

Ранее в апреле Риттер предупредил, что Зеленский угрожает безопасности всего мира. По его словам, украинский лидер «выжил из ума», так как требует вернуть Крым «для установления порядка в международных отношениях».