В США заявили об опасности Зеленского для всего мира

Экс-разведчик США Риттер: Зеленский угрожает безопасности всего мира

Президент Украины Владимир Зеленский угрожает безопасности всего мира. Об этом заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Людям следует понимать, что мы давным-давно должны были прекратить поддерживать Зеленского, поскольку он не только способствует уничтожению Украины, но еще и делает все возможное, чтобы приблизить конец света», — указал офицер.

По мнению Риттера, украинский лидер «выжил из ума», так как требует вернуть Крым «для установления порядка в международных отношениях». «Зеленский опасен не только для украинцев и себя самого, но и для всех остальных», — заключил экс-разведчик, обратив внимание на тяжелое положение украинских военных, у которых кончаются запасы вооружений.

Ранее Риттер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми и пропавшими без вести свыше 330 тысяч человек. Он рассказал, что главком ВСУ Валерий Залужный говорил главе Объединенного комитета начштабов Пентагона Марку Милли, что убиты уже 250 тысяч солдат ВСУ и еще 83 тысячи пропали без вести, из которых 60 тысяч, скорее всего, мертвы. «Это дает примерное число в 315 тысяч погибших», — подытожил эксперт. По словам экс-разведчика, эти цифры соответствуют данным, которые поступают ему.

