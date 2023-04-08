Американский разведчик оценил число погибших и пропавших без вести военных ВСУ

Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ потеряли более 330 тысяч человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли погибшими и пропавшими без вести свыше 330 тысяч солдат. Такую оценку дал экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

«[Главком ВСУ Валерий] Залужный в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марком Милли заявил, что 250 тысяч украинских военных погибли. Около 83 тысяч пропали без вести, из них примерно 60 тысяч, скорее всего, мертвы. Это дает примерное число в 315 тысяч погибших», — рассказал эксперт.

По словам экс-разведчика, эти цифры соответствуют данным, которые поступают ему.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что шансы Украины на победу в военном конфликте с Россией можно назвать маловероятными. По его словам, Киеву вряд ли стоит рассчитывать на военный успех в 2023 году.