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08:19, 3 апреля 2023Мир

Американский генерал назвал маловероятными шансы Украины на победу

The Hill: генерал США Милли назвал маловероятными шансы Украины на победу

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Шансы Украину на победу в военном конфликте с Россией маловероятны, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли. Его цитирует американская газета The Hill.

«Я не говорю, что это невозможно сделать. Я просто говорю, что это очень сложная задача», — оценил военный шансы Киева на победу.

По словам Милли, украинцам вряд ли стоит рассчитывать на военный успех в этом году, напомнив, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) приходится иметь дело с 200-тысячной группировкой российской армии.

Ранее бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер раскритиковал мнение главы комитетов начальников штабов Пентагона Марка Милли, что Россия победит в конфликте с Украиной.

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Глеб Бажуткин
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