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04:33, 24 ноября 2023Бывший СССР

На Украине заявили о массовой «утечке мозгов»

KI: из-за массовой «утечки мозгов» в уровне образования украинцев возник провал

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Украина столкнулась с массовой «утечкой мозгов», а в уровне образования населения возник провал, пишет украинское издание Kyiv Independent (KI).

Как уточнили журналисты, с Украины уехали многие образованные люди. «Собрали вещи и уехали. Остается неясным, вернутся ли они», — говорится в статье. По данным издания, доля образованных людей среди украинских беженцев выше, чем среди всего населения Украины. Среди покидающих страну граждан Украины также много детей.

Авторы материала считают, что Украина долгие годы не сможет восстановить «человеческий капитал». Они уверены, что «утечка мозгов» отбросит Украину на годы назад.

Ранее стало известно, что с начала мобилизации с Украины бежали порядка 20 тысяч мужчин, призванных на военную службу.

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      Марина Совина
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