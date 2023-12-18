«Сколько человек ни загнать, КПД будет почти нулевой» На Украине признали, что принудительная мобилизация продолжится

Глава ГУР Украины Буданов заявил, что принудительная мобилизация продолжится

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что принудительная мобилизация в стране будет продолжаться, несмотря на нежелание украинцев отправляться на фронт.

Без мобилизации невозможно, миллион сто тысяч человек не покроет никакой рекрутинг. У нас нет столько людей Кирилл Буданов глава ГУР Украины

Буданов отметил, что в рядах ВСУ не хватает людей, украинские войска несут потери, а количество солдат в армии необходимо поддерживать. При этом граждане болеют за Украину на словах, но бегут от мобилизации.

У нас большинство людей — хотя все кричат: «Я — украинец», «Украина — превыше всего» — себя гражданами Украины так и не ощутили Кирилл Буданов глава ГУР Украины

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что мобилизация в стране будет сложной. Он отметил, что Украина готовит новую программу, призванную освещать мобилизацию и вести разъяснительную работу с населением.

Эффективность принудительно мобилизованных украинцев практически нулевая

Буданов признал, что эффективность принудительно мобилизованных украинцев практически нулевая. Он подчеркнул, что все, кто хотел, пришли в первые полгода.

Кого сейчас призывают? К сожалению, ответа хорошего тут не будет. Если не найти мотивацию для этих людей, то сколько человек принудительно или согласно нормам законодательства ни загнать, то КПД их будет почти нулевой. Что в принципе и происходит в последнее время Кирилл Буданов глава ГУР Украины

Сальдо заявил, что украинцев загоняют на фронт под дулом автомата

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинцев загоняют на фронт под дулом автомата, военнослужащие демотивированы и не хотят воевать.

Все больше и больше в последнее время украинских военных, которых под дулом автомата загоняют в армию. Они не хотят воевать и не обучены. Сейчас у них как таковое осознание, что это победа во имя Украины, как они говорят, своей земли, она отсутствует Владимир Сальдо губернатор Херсонской области

Глава региона напомнил, что украинцев ловят на дискотеках, забирают студентов, проводят рейды в спортзалах, уже дошло до того, что повестки вручают священникам.

Сальдо отметил, что люди начинают открывать глаза, несмотря на пропаганду, которая подавила альтернативные мнения.

В Раде предложили лишать гражданства уклоняющихся от мобилизации

Замглавы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Марьяна Безуглая предложила лишать гражданства уклоняющихся от мобилизации украинцев и вводить против них ограничения в случае отказа вернуться из-за рубежа для службы в рядах ВСУ.

Как вы относитесь к тому, чтобы гражданам, которые подлежат призыву, но выехали за границу, дать срок на возвращение, а в случае невозврата, лишить гражданства, арестовывать активы, другие ограничения Марьяна Безуглая депутат Верховной рады

В ноябре сообщалось, что с начала мобилизации с Украины бежали порядка 20 тысяч призванных на военную службу мужчин. Как заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский, эта проблема является серьезной, так как в стране «все еще сильна коррупция».

Что известно о ситуации с мобилизацией на данный момент?

В ноябре президент Украины Владимир Зеленский утвердил законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток — до 14 февраля 2024 года. Это уже девятое продление военного положения и всеобщей мобилизации на территории республики.

Сенатор от штата Миссисипи Роджер Уикер заявил, что глава государства рассматривает возможность призыва мужчин старше 40 лет. В настоящее время призыву по мобилизации подлежат мужчины с 27 до 60 лет.

Бывший командующий батальоном ВСУ Евгений Дикий рассказал, что Киеву надо призывать на фронт 20 тысяч украинцев каждый месяц для восполнения потерь Вооруженных сил.

Экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко потребовал начать ставить на учет всех военнообязанных, включая женщин. По его мнению, сейчас требуется не только восполнять потери имеющихся подразделений ВСУ, но также формировать части для для дальнейшего наступления.

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая сообщила, что украинские власти предложат в законопроекте о рекрутинге и мобилизации сделать призыв женщин на фронт обязательным. Она уточнила, что на боевые должности их будут отправлять по желанию, однако в рядах ВСУ всегда нужны не только женщины-медики, но и связисты, финансисты, юристы, кадровики, повара и другие.

Безуглая также заявила, что из общей численности ВСУ почти в миллион бойцов в боевых действиях участвуют 300 тысяч военных. Она задалась вопросом, почему некоторые воинские части никогда не отправлялись на фронт, а другие бригады не выводились из зоны боевых действий.

Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская отметила, что провал мобилизации на Украине можно описать фразой «берут количеством, а не качеством». По ее мнению, во многом это произошло из-за того, что обществу обещали «победу уже завтра».

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко также признал провал мобилизации военнообязанных на Украине. Причиной этого он назвал увольнение Зеленским всех областных военкомов.

Из-за нежелания украинцев отправляться на фронт в республике произошел ряд инцидентов, освещенных в СМИ и соцсетях. 7 ноября в поисках мужчин, подлежащих мобилизации, сотрудники военкомата в Одессе остановили автобус, когда люди ехали на работу, и вывели из него всех мужчин 27-60 лет.

15 декабря в том же городе военкомы провели рейд в спортивном клубе Synergy Fitness и начали ловить всех, включая 15-летних подростков.

Во Львове начали уговаривать мужчин заключать контракт с ВСУ. Таким образом власти проводят «мягкую мобилизацию». 17 декабря в Днепре сотрудники военкомата начали вручать повестки посетителям торгового центра призывного возраста.

Газета The Washington Post писала, что более 800 украинцев пытались дать взятку пограничникам, чтобы избежать мобилизации. По словам одного из них, средний размер взятки на молдавской границе составляет 300 долларов.

Госпогранслужба рассказала, что украинские пограничники начали использовать FPV-дроны с целью поимки уклонистов, которые пытаются покинуть страну.

