Зеленский сообщил о рассмотрении возможности призыва мужчин старше 40 лет

Зеленский: Украина рассматривает возможность призыва мужчин старше 40 лет

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил сенаторам США, что Украина рассматривает возможность призыва на военную службу мужчин старше 40 лет для усиления войск на передовой. Об этом заявил сенатор от штата Миссисипи, член Республиканской партии Роджер Уикер, пишет Bloomberg.

В настоящее время на Украине призыву по мобилизации подлежат мужчины с 27 до 60 лет. Однако ограничение на выезд из страны действует для военнообязанных граждан с 18 лет.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский не подписывает закон о расширении призыва, который одобрили кабмин и Верховная Рада, поскольку опасается социальных последствий. Как пояснил руководитель киевского научно-исследовательского института «Пента» Владимир Фесенко, такое решение также может «усилить настроения "мира любой ценой"».

О сокращении возраста пребывания украинцев на военном учете до 25 лет в мае сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.