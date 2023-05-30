Власти Украины поддержали снижение возраста для призыва на срочную службу

Рада поддержала снижение возраста пребывания украинцев на военном учете до 25 лет

Верховная Рада поддержала снижение возраста для призыва на срочную службу. О сокращении возраста пребывания украинцев на военном учете до 25 лет сообщил депутат парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Парламент поддержал уменьшение предельного возраста пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25-летнего возраста», — заявил он. По словам чиновника, эту инициативу поддержали 304 депутата.

Ранее сообщалось о поддержке Радой законопроекта, устанавливающего 8 мая днем памяти и победы над нацизмом. Железняк заявил, что за принятие документа проголосовали 317 нардепов. Кроме того, украинские власти одобрили инициативу, которая позволяет национализировать банки, принадлежащие подсанкционным лицам.

3 мая Верховная Рада Украины также приняла законопроект, упрощающий снос памятников, связанных с историей Российской империи и СССР. Документ, который стал известен как «АнтиПушкин», должен упростить демонтаж и перенос монументов.