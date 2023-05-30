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14:19, 30 мая 2023Бывший СССР

Власти Украины поддержали снижение возраста для призыва на срочную службу

Рада поддержала снижение возраста пребывания украинцев на военном учете до 25 лет

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Верховная Рада поддержала снижение возраста для призыва на срочную службу. О сокращении возраста пребывания украинцев на военном учете до 25 лет сообщил депутат парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Парламент поддержал уменьшение предельного возраста пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25-летнего возраста», — заявил он. По словам чиновника, эту инициативу поддержали 304 депутата.

Ранее сообщалось о поддержке Радой законопроекта, устанавливающего 8 мая днем памяти и победы над нацизмом. Железняк заявил, что за принятие документа проголосовали 317 нардепов. Кроме того, украинские власти одобрили инициативу, которая позволяет национализировать банки, принадлежащие подсанкционным лицам.

3 мая Верховная Рада Украины также приняла законопроект, упрощающий снос памятников, связанных с историей Российской империи и СССР. Документ, который стал известен как «АнтиПушкин», должен упростить демонтаж и перенос монументов.

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    Кристина Есикова
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