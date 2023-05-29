Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:15, 29 мая 2023Бывший СССР

На Украине одобрили законопроект о национализации банков подсанкционных лиц

Верховная Рада Украины одобрила законопроект о национализации банков подсанкционных лиц

Фото: Pavlo Bahmut / Avalon / Legion-Media

Верховная Рада Украины одобрила законопроект, позволяющий национализировать банки, принадлежащие подсанкционным лицам. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Законопроект позволяет Национальному банку Украины (НБУ) национализировать банки подсанкционных собственников», — написал депутат, уточнив, что решение касается только системных банков, то есть наиболее важных для экономики страны.

В феврале 2023 года Служба безопасности Украины сообщила о национализации заводов и компаний, принадлежащих российскому бизнесмену Олегу Дерипаске на сумму в 273 миллиона долларов.

В конце 2022 года советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что украинские власти начали процедуру национализации «Альфа-банка», принадлежащего российским владельцам Михаилу Фридману и Петру Авену. Перед этим компания сменила название на «Сенс Банк»

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    На Украине поддержали перенос празднования Дня Победы на 8 мая
    Россияне рассказали об изменении своего материального положения
    Россияне раскрыли причины отказа от покупки готовых квартир
    Акула напала на 15-летнюю девушку и едва не оторвала ей ногу
    Режиссер скандального «Последнего искушения Христа» снова снимет фильм об Иисусе
    На Украине одобрили законопроект о национализации банков подсанкционных лиц
    В российском регионе пантера в зоопарке напала на первоклассницу
    Кардиолог перечислила сохраняющие здоровье сердца после 50 лет привычки
    Фитнес-эксперт рассказал о пользе пилатеса для пожилых людей
    Побывавший на интервью у Собчак блогер описал работу с ней словами «это позор»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.