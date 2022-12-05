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03:02, 5 декабря 2022Бывший СССР

Стало известно о национализации «Альфа-банка» на Украине

Советник Подоляк сообщил о начале процедуры национализации «Альфа-банка» на Украине

Фото: Maksim Konstantinov/ Globallookpress.com

Советник главы офиса президента Украины сообщил о том, что украинские власти начали процедуру национализации «Альфа-банка». Его слова приводит РИА Новости.

«Альфа-банк уже прошел ребрендинг, это "Сенс Банк" сегодня. Уже идут процедуры по национализации как таковой», — указал политик.

Подоляк добавил, что национализация финансовой организации выглядит не так, как у Приватбанка, поскольку у последнего был намного меньший круг физических лиц, имеющих там вклады и прочее.

Советник добавил, что процедура проводится в соответствии с законом, у вкладчиков панические настроения отсутствуют.

Ранее стало известно, что владельцы Альфа-Банка Украина предложили властям страны докапитализировать его на 1 миллиард долларов или безвозмездно передать его акции Киеву в случае, если правительство или ЦБ признают такую необходимость.

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Марина Совина
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