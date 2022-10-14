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19:28, 14 октября 2022Экономика

Владельцы украинского Альфа-Банка предложили безвозмездно передать его Киеву

Владельцы украинского Альфа-Банка предложили безвозмездно передать его Киеву

Фото: Maks Levin / Reuters

Владельцы Альфа-Банка Украина предложили властям страны докапитализировать его на 1 миллиард долларов или безвозмездно передать его акции Киеву в случае, если правительство или ЦБ признают такую необходимость, пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на письмо совладельца банка Михаила Фридмана главе НБУ Андрею Пышному.

Он объяснил необходимость своего обращения к НБУ скоординированной медиаатакой против банка и громкими заявлениями в прессе относительно его будущего, которое провоцирует беспокойство клиентов. Фридман рассказал, что акционеры банка встретятся с представителями регуляторов ЕС в октябре в Брюсселе, чтобы узнать, можно ли провести докапитализацию за счет замороженных санкциями средств.

«Мы считаем, что в этой ситуации это абсолютно правильное, лояльное, ответственное поведение в отношении банка, клиентов и страны с учетом инвестиций, необходимых для восстановления инфраструктуры Украины. Необходимость докапитализации неизбежно встанет перед всей банковской системой. Вопрос, за чей счет это будет сделано — частных инвесторов или государства», — написал совладелец Альфа-Банка.

Тем не менее Фридман подчеркнул, что инвестиции не являются способом добиться снятия персональных санкций. Если Украина решит передать контроль над банком государству или другому акционеру, акционеры с уважением отнесутся к этому и не будут обжаловать решение в судах, добавил он.

Сейчас крупнейшими акционерами Альфа-Банка Украина являются Андрей Косогов с долей 40,96 процента, Михаил Фридман с долей 32,86 процента, Петр Авен с долей 12,4 процента, итальянский банк UniCredit SpA с долей 9,9 процента, центр по исследованию раковых заболеваний «Марк Фоундейшн» с долей 3,87 процента. 

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В начале октября Верховная Рада приняла закон, согласно которому системно значимые банки могут быть национализированы без докапитализации со стороны государства. Стоимость акций, перешедших Киеву, владельцам возместят только в том случае, если Россия компенсирует ущерб украинскому государству.

Фридман попал под санкции Евросоюза в конце февраля. В качестве обоснования ограничений приводились его связи во власти, из которых он якобы извлек выгоду. Фридман подал в суд, чтобы оспорить санкции.

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Софья Ермакова
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