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Российские миллиардеры оспорили в суде санкции

Фридман и Авен обжаловали в европейском ссуде введенные против них санкции

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Российские миллиардеры, совладельцы Альфа-банка Михаил Фридман и Петр Авен оспорили в Европейском суде юстиции в Люксембурге введенные в отношении них санкции, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Иски Авена и Фридмана к Совету Евросоюза зарегистрированы в конце мая. Информация о них также есть в картотеке суда.

Фридман и Авен попали под санкции Евросоюза в конце февраля. В качестве обоснования ограничений приводились их «связи во власти», из которых они якобы извлекали выгоду. Санкции предусматривают запрет на въезд на территорию стран ЕС и заморозку активов, принадлежащих Фридману и Авену.

Собственные санкции в отношении совладельцев Альфа-банка ввели власти Великобритании, однако они отличаются от европейских, поскольку оба бизнесмена в настоящий момент проживают в Лондоне. Правительство установило им персональные месячные лимиты расходов, из-за предполагаемого нарушения которых в середине мая в доме Авена прошел обыск.

Помимо Фридмана и Авена, иск к Брюсселю из-за введенных персональных санкций подали основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов и владелец холдинга USM Алишер Усманов.

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Платон Щукин
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