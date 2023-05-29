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16:22, 29 мая 2023Бывший СССР

На Украине поддержали перенос празднования Дня Победы на 8 мая

Верховная Рада Украины проголосовала за установление 8 мая днем победы над нацизмом

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Верховная Рада Украины поддержала законопроект, устанавливающий 8 мая днем памяти и победы над нацизмом. Об этом сообщил в Telegram украинский депутат Ярослав Железняк.

«С сегодняшнего дня 8 мая официально выходной день и День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов», — написал депутат.

По его словам, в поддержку законопроекта проголосовали 317 нардепов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о признании 9 мая Днем Европы вместо Дня Победы. День Европы будет отмечаться ежегодно и будет посвящен историческому единству всех европейцев, уничтоживших нацизм.

Ранее на Украине 9 мая праздновался День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, а 8 мая — День памяти и примирения.

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    Алевтина Запольская
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