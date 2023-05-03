На Украине упростили снос связанных с Россией памятников
Верховная Рада Украины приняла законопроект, упрощающий снос памятников, связанных с историей Российской империи и СССР. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр культуры республики Александр Ткаченко.
«Теперь есть законные основания для изъятия памятников культурного наследия из государственного реестра недвижимых памятников Украины, которые являются символами российской имперской и советской тоталитарной политики и идеологии», — написал министр.
Законопроект, который стал известен как «АнтиПушкин», упростит демонтаж и перенос памятников, отметил Ткаченко.
22 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете использования в стране связанных с Россией и СССР географических названий. За день до этого «деколонизационный закон» поддержала Верховная Рада.