На Украине упростили снос связанных с Россией памятников

Верховная Рада приняла закон, упрощающий демонтаж связанных российской историей памятников

Верховная Рада Украины приняла законопроект, упрощающий снос памятников, связанных с историей Российской империи и СССР. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр культуры республики Александр Ткаченко.

«Теперь есть законные основания для изъятия памятников культурного наследия из государственного реестра недвижимых памятников Украины, которые являются символами российской имперской и советской тоталитарной политики и идеологии», — написал министр.

Законопроект, который стал известен как «АнтиПушкин», упростит демонтаж и перенос памятников, отметил Ткаченко.

22 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете использования в стране связанных с Россией и СССР географических названий. За день до этого «деколонизационный закон» поддержала Верховная Рада.