Зеленский подписал закон о запрете связанных с Россией географических названий

Президент Украины Зеленский подписал закон о запрете связанных с РФ и СССР названий

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете географических названий, связанных с Россией и СССР. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Украинский парламент ранее поддержал «деколонизационный закон», отмечается, что он был возвращен за подписью главы государства.

Верховная Рада приняла закон 21 марта. Как сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко, запрещается присваивать географическим объектам названия, которые «превозносят, увековечивают, пропагандируют или символизируют Россию».

В начале апреля секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предложил переименовать Севастополь в «объект № 6». Он добавил, что Верховная Рада Украины позже примет решение о новом названии города. По его мнению, подобная мера позволит уничтожить все существующие на сегодняшний день исторические ассоциации Севастополя с городом русской воинской славы.