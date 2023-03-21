Верховная Рада поддержала закон о запрете связанных с Россией названий

Депутат Гончаренко заявил, что Рада поддержала запрет связанных с Россией и СССР названий

Верховная Рада Украины поддержала закон, запрещающий присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией и СССР. Об этом сообщил в своем Telegram-канале украинский депутат Алексей Гончаренко.

«Рада поддержала "деколонизационный закон". В частности, запрещается присваивать географическим объектам названия, которые превозносят, увековечивают, пропагандируют или символизируют Россию», — заявил он. Гончаренко уточнил, что это также относится к наименованиям, которые связаны с российскими городами, достопримечательностями, историческими и культурными местами, а также датами, событиями и деятелями.

Ранее сообщалось, что власти Украины после начала специальной военной операции вновь активизировали борьбу с русским и советским наследием. Памятник основателям Одессы, который находился на Екатерининской площади, был демонтирован по решению городского исполнительного комитета 29 декабря 2022 года. Кроме того, снесли монумент советскому полководцу Георгию Жукову, под руководством которого Харьков в 1943 году освободили от немецкой оккупации.

13 марта власти Одессы также решили демонтировать мемориальную доску русскому полководцу Александру Суворову, расположенную на одной из центральных улиц города. Такое распоряжение дал заместитель одесского мэра Павел Вугельман. Как сообщалось, обоснованием для этого стало решение историко-топонимической комиссии при городском совете.