В Одессе решили демонтировать мемориальную доску Суворову

Власти Одессы решили демонтировать мемориальную доску полководцу Суворову

Власти Одессы решили демонтировать мемориальную доску русскому полководцу Александру Суворову, которая находится на одной из улиц в центре города. Об этом сообщило местное издание «Думская» в своем Telegram-канале.

«И еще на одного Суворова меньше: на Приморской демонтируют табличку русскому военачальнику», — сказано в публикации.

Из опубликованного изданием документа следует, что такое распоряжение дал заместитель мэра Одессы Павел Вугельман. Демонтаж мемориальной доски должны провести коммунальные службы и Приморская районная администрация. Уточняется, что обоснованием для этого стало решение историко-топонимической комиссии при городском совете.