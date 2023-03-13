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20:49, 13 марта 2023Бывший СССР

В Одессе решили демонтировать мемориальную доску Суворову

Власти Одессы решили демонтировать мемориальную доску полководцу Суворову

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Власти Одессы решили демонтировать мемориальную доску русскому полководцу Александру Суворову, которая находится на одной из улиц в центре города. Об этом сообщило местное издание «Думская» в своем Telegram-канале.

«И еще на одного Суворова меньше: на Приморской демонтируют табличку русскому военачальнику», — сказано в публикации.

Из опубликованного изданием документа следует, что такое распоряжение дал заместитель мэра Одессы Павел Вугельман. Демонтаж мемориальной доски должны провести коммунальные службы и Приморская районная администрация. Уточняется, что обоснованием для этого стало решение историко-топонимической комиссии при городском совете.

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Кристина Есикова
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