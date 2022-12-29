В Одессе снесли памятники Екатерине II и Суворову

«Думская» сообщила о сносе памятников Екатерине II и Суворову в Одессе

Украинское издание «Думская» сообщило, что в Одессе по решению городского совета снесли памятники российской императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову.

Подготовка к демонтажу памятника Екатерине II началась утром 28 декабря, ночью его убрали окончательно. С постамента сняли табличку, также демонтировали скульптуры двух фаворитов Екатерины с постамента.

Оба монумента будут перемещены на хранение в Одесский национальный художественный музей, отмечает издание.

24 ноября исполнительный комитет Одесского городского совета принял решение о демонтаже и переносе памятника Екатерине II. Ранее сообщалось о подготовке к сносу монумента российской императрицы. Сотрудники подрядной организации выставили ограждение из фанерных щитов, а саму скульптуру завесили черным полотном.