В Одессе решили демонтировать памятник Екатерине II

Депутат Верховной Рады Гончаренко: памятник Екатерине II в Одессе решили демонтировать

В Одессе захотели демонтировать памятник Екатерине II. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

По словам депутата, решение о демонтаже и переносе памятника было принято на заседании исполнительного комитета Одесского городского совета.

В начале ноября сообщалось, что сотрудники подрядной организации в Одессе приготовились к сносу памятника российской императрице Екатерине II, вокруг него уже выставили ограждение из фанерных щитов, а саму скульптуру завесили черным полотном.