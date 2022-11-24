В Одессе решили демонтировать памятник Екатерине II
Депутат Верховной Рады Гончаренко: памятник Екатерине II в Одессе решили демонтировать
В Одессе захотели демонтировать памятник Екатерине II. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.
По словам депутата, решение о демонтаже и переносе памятника было принято на заседании исполнительного комитета Одесского городского совета.
В начале ноября сообщалось, что сотрудники подрядной организации в Одессе приготовились к сносу памятника российской императрице Екатерине II, вокруг него уже выставили ограждение из фанерных щитов, а саму скульптуру завесили черным полотном.