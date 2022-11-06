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20:47, 6 ноября 2022Бывший СССР

В Одессе начали демонтаж памятника Екатерине II

В Одессе начали демонтаж памятника российской императрице Екатерине II

Фото: Wikimedia Commons

Сотрудники подрядной организации в Одессе готовятся сносить памятник российской императрице Екатерине II, вокруг него уже выставили ограждение из фанерных щитов, а саму скульптуру завесили черным полотном. Об этом пишет ТАСС.

Электронные петиции о сносе памятника Екатерине II в Одессе этим летом набрали выше 25 тысяч голосов. Президент Украины Владимир Зеленский поручил местным властям разобраться с вопросом, добавив, что официальный Киев должен избавиться от российского наследия.

Мэр Одессы Геннадий Труханов при этом считает, что на Украине усиливаются попытки переписать историю. После этого Зеленский поручил Службе безопасности Украины и МВД провести проверку. В итоге жители города снова проголосовали за демонтаж памятника. Сам Труханов пообещал, что тоже проголосует за, хотя настоял, чтобы памятник перенесли в парк имперского и советского прошлого. Пока такого парка не существует, но мэр уже предлагал создать его ранее.

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Алевтина Запольская
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