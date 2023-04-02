На Украине захотели переименовать Севастополь

Секретарь СНБО Данилов предложил переименовать Севастополь в «объект №6»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов предложил переименовать Севастополь. Такую идею он изложил на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) в воскресенье, 2 апреля, передает ТАСС.

«Переименовывается в "объект №6". Верховная рада Украины позже примет решение о новом названии города. Может быть, Ахтиар (одно из сел, ранее существовавших на северном берегу Севастопольской бухты)», — написал Данилов.

По его мнению, подобная мера позволит уничтожить все существующие на сегодняшний день исторические ассоциации Севастополя с городом русской воинской славы.

Кроме того, секретарь СНБО призвал снести памятник затопленным кораблям и установить вместо него другой памятный знак.

В марте президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю «тщательно проработать» вопрос переименования России в Московию.