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02:25, 11 марта 2023Бывший СССР

Зеленский поручил проработать вопрос о переименовании России в Московию

Зеленский поручил Шмыгалю проработать вопрос о переименовании России в Московию
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю «тщательно проработать» вопрос переименования России в Московию. Об этом сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на ответ главы государства.

В документе отмечается, что инициатива «требует тщательной проработки». «Я обратился к премьер-министру Украины с просьбой о его комплексной проработке, в частности, с привлечением научных учреждений», — отметил глава государства.

В феврале петиция о переименовании России в Московию, опубликованная на сайте Зеленского, получила необходимое число подписей — 25 тысяч. Авторы инициативы предложили официально заменить название «Россия» на «Московия», «Российская Федерация» на «Московская Федерация», а термин «русский» — на «московский». Проект опубликовали в конце ноября 2022 года.

В январе 2022 года с похожей инициативой выступила фракция «Голос» в Киевском городском совете. Там указали, что название «Московия» является историческим.

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Марина Совина
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