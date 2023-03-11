Зеленский поручил проработать вопрос о переименовании России в Московию

Зеленский поручил Шмыгалю проработать вопрос о переименовании России в Московию

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю «тщательно проработать» вопрос переименования России в Московию. Об этом сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на ответ главы государства.

В документе отмечается, что инициатива «требует тщательной проработки». «Я обратился к премьер-министру Украины с просьбой о его комплексной проработке, в частности, с привлечением научных учреждений», — отметил глава государства.

В феврале петиция о переименовании России в Московию, опубликованная на сайте Зеленского, получила необходимое число подписей — 25 тысяч. Авторы инициативы предложили официально заменить название «Россия» на «Московия», «Российская Федерация» на «Московская Федерация», а термин «русский» — на «московский». Проект опубликовали в конце ноября 2022 года.

В январе 2022 года с похожей инициативой выступила фракция «Голос» в Киевском городском совете. Там указали, что название «Московия» является историческим.

