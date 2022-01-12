На Украине захотели называть Россию «Московией»

Фракция «Голос» в Киевском городском совете зарегистрировала проект решения, которым захотела называть на территории Украины Россию ее историческим названием «Московия». Об этом говорится в Facebook-аккаунте политсилы.

«Использование на территории Украины исторического названия "Московия" для обозначения государства-агрессора Российской Федерации и его территории», — заявили в пресс-службе фракции.

Кроме того, авторы инициативы предложили отказаться от использования в названии Российской Федерации «исторического названия территории современной Украины "Русь" (производных от нее)». Для принятия соответствующего проекта горсовет должен проголосовать за соответствующий проект решения и направить обращение президенту Украины, Верховной Раде и кабмину.

Фракция заявила, что сегодня у нее «достаточно примеров откровенно недружественной и враждебной политики Российской Федерации в отношении Украины». Это, по мнению членов фракции, вызывает резонанс в обществах обеих стран и создает еще большее напряжение в отношениях между Украиной и Россией на межгосударственном уровне, а также на уровне сознания рядовых граждан.

«Одним из проявлений такой "имперской политики" Российской Федерации по отношению к Украине является безосновательное использование в названии государства греческой транскрипции исторического географического и государственного названия "Русь" — "Россия"», — выразили мнение в партии.

В августе прошлого года украинская писательница Лариса Ницой, яро поддерживающая закон об обязательном использовании украинского языка, предложила переименовать русский язык в московский. По ее словам, Россия исторически называлась Московией, следовательно, и язык должен называться соответствующе. Она добавила, что Россия просто «стырила» название языка у Украины.