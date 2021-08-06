На Украине предложили переименовать «стыренный» русский язык в московский

Украинская писательница Лариса Ницой, яро поддерживающая закон об обязательном использовании украинского языка, предложила переименовать русский язык в московский. Об этом она заявила в эфире передачи на телеканале «Украина 24», опубликованной на YouTube.

По ее словам, Россия исторически называлась Московией, следовательно, и язык должен называться соответствующе. Она добавила, что Россия просто «стырила» название языка у Украины.

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«Я называю этот язык московским. Призываю всех называть Россию Московией, их историческим названием», — сказала Ницой. Женщина отметила, что на Украине русский язык давно никому не нужен, и граждане используют его в речи просто по привычке.

Ранее Ницой назвала языковой закон «волшебным пенделем» для русскоговорящих украинцев. По ее мнению, многие жители страны привыкли использовать в повседневной жизни русский язык, и у них не было достаточной мотивации говорить на украинском. Однако новый закон должен в корне изменить эту ситуацию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что русский язык не является собственностью России. По его мнению, языковой вопрос внешние силы используют для раскола Украины. Он пояснил, что сейчас все, что связанно с Россией, и язык в том числе, вызывает напряжение.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц, сферы обслуживания и медиа.