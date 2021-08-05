На Украине закон о языке посчитали «волшебным пенделем» для русскоговорящих

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» является «волшебным пенделем» для русскоговорящих граждан. Об этом заявила украинская писательница Лариса Ницой в эфире телеканала «Украина 24», сообщает «Страна.ua».

По ее мнению, многие жители страны привыкли использовать в повседневной жизни русский язык, и у них не было достаточной мотивации говорить на украинском. Однако новый закон должен в корне изменить эту ситуацию.

Писательница привела в пример случай в магазине, где продавщица сначала говорила по-русски, но после упоминания Ницой закона о языке, та сразу перешла на украинский. Она считает, что этот случай доказал необходимость «пенделя» для привыкших говорить на русском украинцев.

Материалы по теме Нет слов В Киеве решились окончательно разорвать связь с Россией. Украинцам запретят говорить по-русски Триумф патриотизма. На Украине отказались считать русских коренным народом. Чем ответит Россия?

Ранее Ницой раскритиковала забившего победный гол в ворота сборной Швеции игрока сборной Украины Артема Довбика за выступление на пресс-конференции на русском языке. «Довбик. Что, опять? Опять московит? Господи, ну откуда берутся эти марсиане?» — возмущенно заявила женщина.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц, сферы обслуживания и медиа.

В июле 2021 года Конституционный суд (КС) республики признал новые нормы правомерными и обязал владеть «мовой» всех граждан страны без исключения. В это же время профильный комитет Рады отклонил все поправки, которые могли бы смягчить действие закона. Они предполагали возвращение образования на русском и отмену штрафов за нарушение языковых законов.