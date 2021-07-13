Верховная Рада захотела вернуть образование на русском

Депутаты Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» подготовили инициативу, которая вносит правки в закон о тотальной украинизации. Документ был опубликован в Telegram-канале издания «Страна.ua».

Законопроект за авторством депутатов Андрея Клочко, Александра Корниенко и Максима Бужанского в случае утверждения серьезно смягчит или вовсе отменит существующие в стране нормы, ограничивающие использование русского языка во всех сферах жизни. Речь идет, в частности, об отмене обязательной трансляции сериалов и фильмов на государственном языке и части штрафов за нарушение языкового законодательства.

Материалы по теме «Должны быть нормальные, человеческие отношения» Главный переговорщик Украины по Донбассу — о прекращении конфликта, отношениях с Россией и Крыме Триумф патриотизма. На Украине отказались считать русских коренным народом. Чем ответит Россия?

Кроме того, парламентарии захотели вернуть школьникам и студентам право получать образование на русском языке, а также упразднить экзамены на знание украинского для части государственных служащих. Официально инициатива пока не была представлена в парламенте, представители «Слуги народа» пока не давали комментариев по поводу ее принятия и доработки.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

Позже действующий президент республики Владимир Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», который ликвидировал в стране русскоязычные школы с 1 сентября 2020-го. Учащиеся из русскоязычных семей с пятого класса должны будут изучать на украинском языке не менее 80 процентов предметов. Программы обучения на русском отменяются.