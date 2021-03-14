Партия Зеленского пообещала построить Украину мечты без «ватников»

На съезде партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» презентовали доктрину политической силы, цель которой — «сделать работу более системной и содержательной». Проект документа не окончательный, вскоре он будет вынесен на общепартийное обсуждение, сообщает «Страна.ua».

В доктрине содержится пять стратегических направлений: мир, институты, инвестиции, инфраструктура и народовластие. Первое направление включает не только Донбасс, но и борьбу с расколом в обществе «на восток и запад», «на "нациков" и "ватников"». Речь идет о «преодолении языка раздора и ненависти, который царит в некоторых медиа и социальных сетях». Партия обещает «построить страну мечты» — Украину «счастливых людей, в которой на разных языках говорят об одном».

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Также, несмотря на проведение политики тотальной украинизации, в доктрину вписали пункт о «содействии развитию языков национальностей, составляющих народ Украины».

Доктрина также ставит целью переход к выполнению критериев членства в Европейском союзе, получение плана действий по членству в НАТО.

Среди вызовов в документе названа «российская агрессия», коррупция и дискриминация.

Ранее 14 марта сообщалось, что партия «Слуга народа» намерена призвать президента Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок. «Мы будем просить его идти на второй срок. А как он решит — это уже его личное решение», — сказал лидер фракции, глава политсовета партии Давид Арахамия.

Партия «Слуга народа» выиграла парламентские выборы на Украине в 2019 году. Ее представители контролируют более 55 процентов кресел в Верховной Раде. Тем не менее за прошедшие годы ее популярность среди избирателей существенно снизилась. По опросам социологов, поддержать фракцию на выборах к началу февраля были готовы не более 18,2 процента украинцев.