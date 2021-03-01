Партию Зеленского лишили государственного финансирования

Партию сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лишили государственного финансирования. Об этом сообщает «Страна.ua».

По данным Национального агентства противодействия коррупции (НАПК), причиной такого решения стали нарушения в отчетах, что является уголовным преступлением. Вместе с пропрезидентской партией финансирования лишились по тем же причинам еще 10 партий, в том числе «Союз новых сил Михаила Саакашвили» и «Конгресс украинских националистов».

Материалы дел уже отправлены в Национальную полицию.

Глава «Слуги народа» Александр Корниенко выразил уверенность, что партии удастся восстановить финансирование после устранения всех недочетов совместно с НАПК. «Обычно приостанавливают финансирование за нарушение порядка подачи отчетов и так далее», — пояснил он.

В конце февраля партия Зеленского снова выбилась в лидеры по популярности среди украинцев после того, как ненадолго уступила первое место политической силе «Оппозиционная платформа — За жизнь». Зеленский также остается самым популярным потенциальным кандидатом на новый президентский срок, несмотря на рекордное падение рейтинга до 23,1 процента.