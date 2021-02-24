Партия Зеленского вновь стала самой популярной среди украинцев

Украинская правящая партия «Слуга Народа», которую возглавляет президент Владимир Зеленский, вновь выбилась в лидеры по популярности среди украинских граждан. Об этом свидетельствую данные опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

По данным социологов, среди украинцев, определившихся со своими политическим предпочтениями, на грядущих выборах свой голос «слугам» готовы отдать 19,7 процента граждан. За партию бывшего украинского лидера Петра Порошенко «Европейская солидарность» готовы проголосовать 16,2 процента украинцев, а за «Оппозиционную платформу — За жизнь», которую называют пророссийской, — 14,2 процента.

Отмечается, что Зеленский остается самым популярным среди потенциальных кандидатов на новый президентский срок. Его электоральный рейтинг к концу февраля составил 23,1 процента. Порошенко свой голос готовы отдать 14,4 процента, за бывшего премьер-министра страны Юлию Тимошенко — 10,9 процента.

В начале февраля стало известно, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» вышла на первое место по популярности среди всех украинских политических сил. Ее были готовы поддержать 24,1 процента граждан, рейтинг «Слуги народа» в начале месяца сохранялся на уровне 18,2 процента.