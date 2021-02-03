Раскрыт рейтинг украинских партий

Киевский международный институт социологии (КМИС) раскрыл рейтинг политических партий Украины. Об этом в среду, 3 февраля, сообщает «Страна.ua».

Согласно данным последнего опроса, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, в парламент прошли бы пять партий.

Первое место заняла бы «Оппозиционная платформа — За жизнь», которую критики называют пророссийской. Она набрала бы 24,1 процента голосов. На второй строчке — партия сторонников президента Владимира Зеленского «Слуга народа», которая получила бы 18,2 процента.

Третье место получает партия бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность». За нее готовы проголосовать 15,6 процента избирателей.

Проходной барьер также преодолели бы «Батькивщина» экс-премьера Юлиии Тимошенко и партия «Сила и честь». Они набирают 10,3 процента и 6,4 процента голосов соответственно.

В ноябре сообщалось, что ОПЗЖ стала самой популярной партией на Украине.