«Пророссийская» партия стала самой популярной на Украине

Украинская политическая партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), которую критики называют пророссийской, стала самой популярной у избирателей. Таковы данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, передает портал «Гордон».

Если бы выборы в Верховную Раду проходили сейчас, то за ОПЗЖ проголосовали бы 22,1 процента украинцев, которые намерены прийти на участки и определились с партией.

На втором месте оказалась «Европейская солидарность» бывшего президента Петра Порошенко, ее готовы поддержать 19,3 процента респондентов.

Далее идет «Слуга народа», которая объединяет сторонников действующего президента Владимира Зеленского и имеет большинство в парламенте. За нее готовы отдать голос 18,7 процента граждан.

Пятипроцентный барьер также преодолели бы «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко (9,3 процента), «Сила и честь» (6,6 процента) и «Радикальная партия» (5,4 процента).

Партия «Голос», которая была основана лидером «Океана Эльзы» Святославом Вакарчуком и прошла в нынешнюю Раду, теперь набрала бы только 4 процента голосов.

На последних выборах в Верховную Раду в июле 2019 года «Слуга народа» получила более 43 процентов голосов, ОПЗЖ — 13 процентов, «Евросолидарность» — 8,1 процента, «Голос» — 5,82 процента.