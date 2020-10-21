Подсчитаны потери Украины от санкций против России

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук подсчитал потери украинской экономики от санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это около 20 миллиардов долларов в год. Он призвал украинское руководство пойти на частичное снятие санкций в ответ на аналогичный шаг Москвы.

«Санкции надо снимать. Это движение однозначно должно быть двусторонним, потому что мы помним историю этих санкций, они были введены Россией как ответные санкции после присоединения Украины к санкциям ЕС в отношении РФ. В любом случае РФ не может пойти на такой односторонний шаг», — заявил он.

С 2015 года Украина лишилась части крупного российского рынка после того, как ввела санкции в отношении Москвы из-за перехода Крыма под российскую юрисдикцию. Москва ввела ответные ограничения, они коснулись мяса и молочной продукции, рыбы, овощей и фруктов. Кроме того, с 2016 года Россия ограничила транзит украинских товаров через свою территорию, а также ввела продуктовое эмбарго и обложила пошлинами ряд товаров из-за того, что Киев вступил в зону свободной торговли с ЕС.