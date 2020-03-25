На Украине испугались голода в армии из-за коронавируса

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в связи с распространением коронавируса в стране могут остаться без питания. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на обращение офиса президента Украины к областным властям с требованием быть готовыми обеспечить военнослужащих продуктами.
В опубликованном документе говорится, что пандемия стала причиной отказа ряда организаций от подписания договоров на оказание услуг питания в военных частях. В офисе президента испугались и предупредили местных властей, что в ВСУ уже с сегодняшнего дня может сложиться «критическая ситуация с обеспечением беспрерывного питания особого состава».
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предупредил, что из-за закрытия многих предприятий на фоне пандемии коронавируса может начаться голод, поскольку большинство украинцев живут без «существенных финансовых накоплений».
Правительство Украины ввело в Киеве и еще восьми областях режим чрезвычайной ситуации. На всей территории страны был объявлен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная и административная ответственность. В крупнейших городах Украины ограничено движение общественного транспорта.
По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 113 человек, четверо скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 422 тысячи человек; 18,9 тысячи умерли, почти 110 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения