На Украине испугались голода в армии из-за коронавируса

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в связи с распространением коронавируса в стране могут остаться без питания. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на обращение офиса президента Украины к областным властям с требованием быть готовыми обеспечить военнослужащих продуктами.

Материалы по теме Голод во время чумы Украине грозит дефолт. Ее экономика может не пережить пандемию коронавируса

В опубликованном документе говорится, что пандемия стала причиной отказа ряда организаций от подписания договоров на оказание услуг питания в военных частях. В офисе президента испугались и предупредили местных властей, что в ВСУ уже с сегодняшнего дня может сложиться «критическая ситуация с обеспечением беспрерывного питания особого состава».

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предупредил, что из-за закрытия многих предприятий на фоне пандемии коронавируса может начаться голод, поскольку большинство украинцев живут без «существенных финансовых накоплений».

Правительство Украины ввело в Киеве и еще восьми областях режим чрезвычайной ситуации. На всей территории страны был объявлен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная и административная ответственность. В крупнейших городах Украины ограничено движение общественного транспорта.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 113 человек, четверо скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 422 тысячи человек; 18,9 тысячи умерли, почти 110 тысяч излечились.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!