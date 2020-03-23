Аваков предупредил украинцев о голоде

Власти Украины в период карантина из-за коронавируса должны ввести выплаты из бюджета для оставшихся без средств к существованию, предусмотреть льготы на ЖКХ до 75 процентов и запретить увольнение сотрудников. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

Он предупредил, что из-за закрытия многих предприятий в стране может начаться голод, поскольку большинство украинцев живут без «существенных финансовых накоплений».

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«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.

Аваков также предложил на время карантина остановить начисление процентных ставок по категориям кредитов для частных лиц, а на государственных предприятиях и госслужбе, предприятиях бюджетного финансирования запретить увольнение работников или отправку их в неоплачиваемые отпуска.

По мнению министра, государству придется пойти на экстраординарные шаги. В частности, пересмотреть бюджет и создать стабилизационный фонд для финансирования антикризисных мер, увеличить дефицит бюджета, заключить новое соглашение с Международным валютным фондом (МВФ) и провести реструктуризацию внешних долгов.

20 марта правительство Украины ввело в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях режим чрезвычайной ситуации. Ранее на всей территории страны был объявлен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная ответственность.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 73 человека, трое скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 339 тысяч человек. 14,7 тысячи умерли, более 99 тысяч излечились.

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