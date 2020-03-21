В Киеве полностью остановят общественный транспорт

В Киеве полностью остановят перевозки общественным транспортом с воскресенья, 22 марта. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает «Украинская правда».

Ограничения распространятся на всех, кроме работников экстренных служб, аптек и продуктовых магазинов. В Киевской городской государственной администрации пока не подтвердили данную информацию. Однако мэр украинской столицы Виталий Кличко анонсировал обращение к киевлянам в 14:00 (15:00 по мск).

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Ранее Аваков заявил, что Украину ждут новые жесткие ограничительные меры в связи с распространением коронавируса. Он признался, что настаивает на введении «тотального карантина», правительство Украины рассматривает такой вариант.

20 марта режим чрезвычайной ситуации ввели в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Ранее на всей территории Украины был объявлен карантин, за его несоблюдение предусматривается уголовная ответственность. Принятые властями меры вызвали в крупнейших украинских городах транспортный коллапс.

По последним данным, на Украине заразился коронавирусом 41 человек, трое скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 276 тысяч человек. 11,4 тысячи умерли, более 91,9 тысячи излечились.

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