В Киеве полностью остановят общественный транспорт

В Киеве полностью остановят перевозки общественным транспортом с воскресенья, 22 марта. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает «Украинская правда».
Ограничения распространятся на всех, кроме работников экстренных служб, аптек и продуктовых магазинов. В Киевской городской государственной администрации пока не подтвердили данную информацию. Однако мэр украинской столицы Виталий Кличко анонсировал обращение к киевлянам в 14:00 (15:00 по мск).
Ранее Аваков заявил, что Украину ждут новые жесткие ограничительные меры в связи с распространением коронавируса. Он признался, что настаивает на введении «тотального карантина», правительство Украины рассматривает такой вариант.
20 марта режим чрезвычайной ситуации ввели в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Ранее на всей территории Украины был объявлен карантин, за его несоблюдение предусматривается уголовная ответственность. Принятые властями меры вызвали в крупнейших украинских городах транспортный коллапс.
По последним данным, на Украине заразился коронавирусом 41 человек, трое скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 276 тысяч человек. 11,4 тысячи умерли, более 91,9 тысячи излечились.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения