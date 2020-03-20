В регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации

Правительство Украины на экстренном заседании приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде регионов страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, одобрено решение о введении режима ЧС в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. В то же время украинское правительство упростило правила ввоза в страну необходимых лекарственных препаратов для лечения инфекционных заболеваний.

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Ранее министр здравоохранения Украины Илья Емец дал прогноз относительно распространения коронавируса в стране. Он подчеркнул, что самое трудное еще впереди: медики ежедневно получают результаты лабораторных тестов с новыми подтвержденными случаями заражения.

До 3 апреля на Украине объявлен карантин с целью противодействия распространению коронавируса. Закрыты учебные заведения, запрещены массовые мероприятия, прекращено авиасообщение. Верховная Рада приняла закон, предусматривающий уголовную ответственность за умышленное заражение инфекцией, штрафы за несоблюдение правил карантина.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 27 человек, двое скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 265 тысяч человек. 11,1 тысячи умерли, более 90,6 тысячи излечились.

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