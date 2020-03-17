На Украине приняли закон о борьбе с коронавирусом

Верховная Рада Украины приняла закон, направленный на борьбу с распространением коронавируса в стране. Об этом сообщает «РБК-Украина».

За документ проголосовали 344 народных депутата. Законом предусматривается уголовная ответственность за умышленное заражение коронавирусом, вводятся штрафы для граждан и госслужащих за несоблюдение правил карантина. В документе прописывается административная ответственность за самовольное оставление мест обсервации.

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Кроме того, законом предусматриваются различные нормы временного характера. В частности, прописывается возможность удаленной работы для работников, госслужащих и служащих органов местного самоуправления.

Согласно документу, введение карантина на Украине относится к форс-мажорным обстоятельствам. Так, вводится правительственный контроль за ценами на лекарственные средства и товары первой необходимости. В недельный срок орган должен также установить доплаты к зарплате медицинским и другим работникам, контактирующим с зараженными коронавирусом.

Накануне, 16 марта, президент Украины Владимир Зеленский велел ужесточить карантинные меры в стране из-за распространения коронавируса. Президент поручил остановить междугородние пассажирские перевозки на любых видах транспорта. С сегодняшнего дня во всех украинских городах остановят работу метро. На карантин закроют все торговые центры, кинотеатры, рестораны и прочие развлекательные заведения, оставить только продуктовые магазины и аптеки.

На Украине до 3 апреля объявлен карантин, закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия. С 17 марта Украина закрывает границы, в том числе прекращает авиасообщение, также закрыты пункты пропуска с самопровозглашенными республиками Донбасса.

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